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38 минут назад

«Реал Мадрид» возмутил прошедший во Франции вместо Петербурга финал ЛЧ

Мария Иванова

«Реал Мадрид» раскритиковал финал Лиги чемпионов, прошедший на стадионе «Стад де Франс» во Франции, и потребовал объяснений от организаторов матча. Официальное заявление опубликовано на сайте клуба.

«Реал» попросил УЕФА объяснить выбор места проведения финала ЛЧ
Фото: ReutersReuters

Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Однако 25 февраля на фоне конфликта на Украине УЕФА решил перенести матч во Францию.

Игра состоялась 28 мая на «Стад де Франс» в Сен-Дени. «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что от 30 до 40 тысяч британских болельщиков пришли к «Стад де Франс» без билетов или с поддельными билетами.

В итоге толпа заблокировала входные турникеты на стадион, а 2700 болельщиков с настоящими билетами так и не смогли попасть на финал ЛЧ. После начала игры полиция применяла слезоточивый газ против собравшихся у стадиона болельщиков.

Дарманен отметил, что обычно на организацию такого матча уходит 12-18 месяцев, а у Франции было только три месяца.

В «Реал Мадриде» подчеркнули, что некоторым болельщикам пришлось провести ночь в больнице из-за полученных во время беспорядков травм.

«1. Мы хотим знать, чем был обусловлен выбор места проведения финала и какие критерии учитывались. 2. Точно так же мы просим ответов и объяснений, которые определят, кто несет ответственность за то, что фанаты остались беспомощными и беззащитными», - подчеркивается в заявлении клуба.

В «Реал Мадриде» заявили, что «то, что должно было стать большим футбольным, превратилось в печальную историю, вызвавшую глубокое возмущение во всем мире».

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