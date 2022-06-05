Стали известны сроки восстановления Джикии после травмы

Защитник и капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия восстановится от травмы глаза через два-три дня. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил агент игрока Вадим Шпинев.

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4 июня бывший директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг сообщил в своем Telegram-канале, что Джикия во время финального матча Бетсити - Кубка России с "Динамо" (2:1) видел одним глазом.

"Джикия идет на поправку. Думаю, два-три дня терапии и будет в порядке", - сказал Шпинев.