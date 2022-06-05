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1 час назад

Футболист "Спартака" Джикия восстановится от травмы глаза через несколько дней

ТАССиещё 3

Защитник и капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия восстановится от травмы глаза через два-три дня. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил агент игрока Вадим Шпинев.

Стали известны сроки восстановления Джикии после травмы
Фото: ТАССТАСС

4 июня бывший директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг сообщил в своем Telegram-канале, что Джикия во время финального матча Бетсити - Кубка России с "Динамо" (2:1) видел одним глазом.

"Джикия идет на поправку. Думаю, два-три дня терапии и будет в порядке", - сказал Шпинев.

Джикии 28 лет, он выступает за "Спартак" с 2017 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны.

Футбол,Вадим Шпинев,Леонид Трахтенберг,Георгий Джикия,Динамо,Спартак,
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