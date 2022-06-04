Сборную Украины по футболу сравнили с фашистами

Сборная Украины по футболу ничем не отличается от дивизии СС «Мертвая голова». Об этом заявил политолог и журналист Андрей Сидорчик в прямом эфире телеканала «МАТЧ ТВ», сообщает Sports.ru.

Фото: Instagram.com/uafukraine (организация запрещена в России) Instagram.com/uafukraine

В ток-шоу «Есть тема!» обсудили выход сборной Украины в финал стыковых матчей ЧМ-2022. В передаче приняли участие ведущий Антон Анисимов и приглашенные эксперты — два политолога, чешский журналист, политик и блогер. Они обсудили успехи сборной Украины с учетом непрекращающихся боевых действий на территории страны.

Политолог Андрей Сидорчик признался, что в советские годы болел за «Динамо» из Киева, но в более зрелом возрасте перестал поддерживать сборную Украины по политическим причинам. Он пояснил, что был возмущен отстранением сборной России по футболу от чемпионата мира-2022.

По его словам, сборная команда Украины не заслуживает «ничего хорошего», так как футболисты и тренеры никак не продемонстрировали неприятие политики Киева.

«Для меня сборная Украины по футболу – такая же дивизия СС. Я желаю, чтобы она сгорела в аду со всеми, кто ее поддерживает», – заявил Сидорчик.