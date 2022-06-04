Италия угодила в серьезный кризис

4 июня в матче Лиги наций сыграют Италия и Германия. Продолжится ли печальная серия команды Роберто Манчини или итальянцы смогут оттолкнуться от дна? Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

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Италия - Германия: прогноз и ставки на матч Лиги наций 4 июня, коэффициенты букмекеров

4 июня в матче Лиги наций встретятся Италия и Германия. Начало игры - в 21:45 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на «Окко Спорт».

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами хозяев поля гостей. Поставить на немцев можно с коэффициентом 2.20, это примерно 43% вероятности. Шансы Италии аналитики оценили коэффициентом 3.20 (30%), а на ничью можно сделать ставку за 3.50 (27%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.85, а на тотал меньше 2.5 – за 1.98.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.68. С коэффициентом 2.20 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.50.

Италия - Германия: какие делать ставки на матч Лиги наций 4 июня

Сборная Италии после победы на Евро-2020 угодила в серьезный кризис. Поражение от Испании в полуфинале Лиги наций прошлого сезона было первым звонком. За ним последовал провал в отборе на ЧМ-2022, а 3 дня назад итальянцы получили смачную оплеуху от Лео Месси и компании: проигрыш Аргентине в Финалиссиме. 0:2, но по игре могло легко быть и 0:5.

Роберто Манчини затянул со сменой поколений. Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи, конечно, мастодонты, но на таком уровне их время прошло. Есть проблемы и в атаке: Чиро Иммобиле, конечно, в порядке, но и он уже возрастной. А сейчас Иммобиле травмирован и дыры затыкают Андреа Белотти и Доменико Берарди. Футболисты квалифицированные, но это совсем не топ-уровень. В общем, сейчас Манчини самое время начинать перестройку и обкатывать молодежь.

Что до сборной Германии, то Ханс-Дитер Флик спокойно и методично готовит команду к ЧМ-2022. При нем в команде наладился баланс между молодежью и ветеранами. Есть четкая структура игры, есть хорошая рабочая атмосфера. Может быть, Германия - и не самый главный фаворит предстоящего мундиаля, но один из фаворитов точно.

Италия раздосадована последними неудачами и постарается дать бой, но все дело в том, что проблемы в обороне и атаке не решить по мановению волшебной палочки. Германия выглядит намного более сбалансированной командй. БК Фонбет дает коэффициент 2.20 на победу гостей.

Лига наций - конечно, турнир официальный, но по факту полутоварищеский. Поэтому есть ощущение, что мы увидим голы. Да, последняя очная встреча команд завершилась нулевой ничьей, ноэто было еще в 2016 году. С тех пор много воды утекло. У Германии прекрасный выбор в линии атаки, а у итальянцев обескровленная оборона. Поставить на ТБ 2.5 гола можно за 1.85.