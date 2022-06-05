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58 минут назад

Немецкий тренер Магат назвал неприятной ситуацией уход Левандовски из "Баварии"

Газета.Ruиещё 1

Немецкий тренер Феликс Магат поделился мнением о намерении польского нападающего Роберта Левандовски покинуть «Баварию». Его слова передает Blick.

Магат назвал неприятной ситуацией уход Левандовски из "Баварии"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это можно назвать фундаментальной проблемой. Иногда возрастные игроки, сделавшие много для клуба, становятся проблемой. Клуб должен решать такие вопросы на ранней стадии. Всегда лучше действовать самим, а не реагировать на произошедшее. Это неприятная ситуация для всех участников», — сказал Магат.

Польский форвард уже дважды общался по видеосвязи с главным тренером «Барселоны» Хави, который подробно объяснил ему свое видение игры и заверил, что будет использовать его в качестве чистой девятки.

Напомним, что в прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. В Лиге чемпионов мюнхенская «Бавария» вылетела в четвертьфинале от испанского «Вильярреала» (1:2 по сумме двух матчей).

Футбол,Феликс Магат,
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