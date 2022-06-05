Магат назвал неприятной ситуацией уход Левандовски из "Баварии"

«Это можно назвать фундаментальной проблемой. Иногда возрастные игроки, сделавшие много для клуба, становятся проблемой. Клуб должен решать такие вопросы на ранней стадии. Всегда лучше действовать самим, а не реагировать на произошедшее. Это неприятная ситуация для всех участников», — сказал Магат.