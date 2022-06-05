Магат назвал неприятной ситуацией уход Левандовски из "Баварии"

Немецкий тренер Феликс Магат поделился мнением о намерении польского нападающего Роберта Левандовски покинуть «Баварию». Его слова передает Blick.
«Это можно назвать фундаментальной проблемой. Иногда возрастные игроки, сделавшие много для клуба, становятся проблемой. Клуб должен решать такие вопросы на ранней стадии. Всегда лучше действовать самим, а не реагировать на произошедшее. Это неприятная ситуация для всех участников», — сказал Магат.
Польский форвард уже дважды общался по видеосвязи с главным тренером «Барселоны» Хави, который подробно объяснил ему свое видение игры и заверил, что будет использовать его в качестве чистой девятки.
Напомним, что в прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. В Лиге чемпионов мюнхенская «Бавария» вылетела в четвертьфинале от испанского «Вильярреала» (1:2 по сумме двух матчей).