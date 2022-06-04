"ПСЖ" намерен продать более шести футболистов

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» достиг договоренности с экс-спортивным директором «Монако» Луишем Кампушом. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье.

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По данным источника, новый спортивный директор парижан хочет сделать ставку на французских футболистом. Сообщается, что функционер планирует продать несколько игроков. Источника сообщает, что клуб может продать Лейвина Курзава, Андера Эрреру, Идриссу Гейе, Жоржиньо Вейналдума, Леандро Паредеса и Мауро Икарди.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч мадридскому «Реалу», который стал победителем розыгрыша главного европейского клубного турнира.