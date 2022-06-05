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1 час назад

Наставник "Ромы" Моуринью может возглавить "ПСЖ"

Газета.Ruиещё 2

Португальский наставник итальянской "Ромы" Жозе Моуринью может возглавить французский "ПСЖ", передает Sky Sports.

Наставник "Ромы" Моуринью может возглавить "ПСЖ"
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что Моуринью будет назначен на пост наставника парижан после того, как в команду придет новый спортивный директор Луиса Кампос.

В прошлом сезоне "ПСЖ" стал чемпионом Франции, а также дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил по сумме двух матчей "Реалу".

Напомним, главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью стал первым тренером, который смог выиграть еврокубки с четырьмя разными командами. Напомним, что римский клуб в финале Лиги конференций обыграл голландский "Фейеноорд" со счетом 1:0. Моуринью дважды побеждал в Лиге чемпионов – с "Порту" и "Интером". Кроме того, у специалиста есть одна победа в Лиге Европы с "Манчестер Юнайтед". Также с "Порту" Моуринью выигрывал Кубок УЕФА.

Ранее Моуринью сделал заявление после победы в Лиге конференций.

Футбол,Манчестер Юнайтед,Реал,УЕФА,
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