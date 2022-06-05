Наставник "Ромы" Моуринью может возглавить "ПСЖ"

Отмечается, что Моуринью будет назначен на пост наставника парижан после того, как в команду придет новый спортивный директор Луиса Кампос.

В прошлом сезоне "ПСЖ" стал чемпионом Франции, а также дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил по сумме двух матчей "Реалу" .

Напомним, главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью стал первым тренером, который смог выиграть еврокубки с четырьмя разными командами. Напомним, что римский клуб в финале Лиги конференций обыграл голландский "Фейеноорд" со счетом 1:0. Моуринью дважды побеждал в Лиге чемпионов – с "Порту" и "Интером". Кроме того, у специалиста есть одна победа в Лиге Европы с "Манчестер Юнайтед". Также с "Порту" Моуринью выигрывал Кубок УЕФА.