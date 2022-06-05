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9 минут назад

"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за перенесшего остановку сердца Эриксена

Газета.Ruиещё 1

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника «Брентфорда» Кристаана Эриксена. Об этом сообщает Mirror.

«МЮ» вступил в борьбу за Эриксена
Фото: ReutersReuters

По данным источника, новоиспеченный главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг впечатлен игрой датского полузащитника.

Напомним, что Эриксен перешел в «Брентфорд» в зимнее трансферное окно. Его контракт был подписан до конца сезона с возможностью продления еще на один год. В нынешнем сезоне Эриксен принял участие в 11 матчах, в которых ему удалось забить один мяч и сделать три результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость датского футболиста оценивается в € 15 млн.

12 июня 2021 года 29-летний футболист потерял сознание и упал во время матча чемпионата Европы между Данией и Финляндией. У игрока произошла остановка сердца. Первую помощь ему оказал капитан команды Симон Кьяер, затем подоспели врачи датской сборной, а позже дежурная бригада реаниматологов. Футболиста реанимировали и отправили в госпиталь. Позже в больнице Эриксену установили кардиостимулятор.

Отметим, что Эриксен на тот момент являлся игроком миланского «Интера», но согласно правилам Италии он не может играть в футбол в профессиональной лиги из-за кардиостимулятора. В итоге, контракт был расторгнут.

Футбол,Симон Кьяер,Манчестер Юнайтед,
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