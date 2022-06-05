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3 часа назад

«Реал» потратит до 400 млн евро на летние трансферы

Sports.tjиещё 5

По информации источника, этих цифр мадридский клуб достигнет за счет доходов от победы в Лиге чемпионов, а также за счет ухода Гарета Бэйла, Иско и Марсело, получавших большие зарплаты.

«Реал» потратит до 400 млн евро на летние трансферы
Фото: ReutersReuters

Также сообщается, что общий доход мадридцев за кампанию в Лиге чемпионов составил 160 млн евро.

Отмечается, что «Реал» также рассчитывает расстаться с Хесусом Вальехо, Марко Асенсио, Даниелем Себальосом, Лукой Йовичем или Мариано Диасом, что также положительно скажется на зарплатной ведомости клуба и увеличит трансферные возможности «Реала».

Таким образом, летом мадридский клуб может рассчитывать на 408 млн евро трансферного бюджета.

Кроме того, у «Реала» значительно вырос потолок зарплат – если в сезоне-2021/2022 клуб мог потратить на зарплаты игроков 350 млн евро, то в сезоне-2022/2023 эта сумма увеличится до 740 млн евро.

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