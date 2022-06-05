РФС направил протест в ФИФА из-за демонстрации Крыма на форме украинской сборной

"Российский футбольный союз направил в ФИФА протест в связи с нарушением Украинской ассоциацией футбола правил организации, а именно демонстрации на форме национальной сборной изображения Крыма в составе Украины. Кроме того, еще один протест был выражен по фактам отдельных высказываний представителей украинской федерации, разжигающих рознь в отношении граждан России", - говорится в заявлении.