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50 минут назад

Украинцам в ходе матча Украина — Уэльс показали Путина

News.ru

Во время прямой трансляции футбольного матча между сборными Украины и Уэльса украинский телеканал неожиданно сменился на российский, по которому шли новости о ситуацию на Украине, передает Telegram-канал Readovka. В ходе прямого эфира были показаны фрагмент интервью президента РФ Владимира Путина и флаг Донецкой Народной Республики.

Украинцам в ходе матча Украина — Уэльс показали Путина
Фото: IMAGO/Norbert Jansen/Global Look PressIMAGO/Norbert Jansen/Global Look Press

Отмечается, что неожиданная смена видеоматериала произошла из-за взлома украинского сервиса OLLTV.

Украина проиграла Уэльсу и не вышла на ЧМ по футболу

Украинский футбольный комментатор Виктор Вацко пришел в бешенство и пожелал россиянам «остаться без футбола». Он уверен, что наблюдать за матчем украинцам помешали российские хакеры.

Какая группировка стояла за взломом телеканала, неизвестно.

Просто горите в аду, тварюки! Желаю вам остаться без футбола навсегда до конца ваших дней! Выродки!! — заявил комментатор.

Ранее хакерская группировка RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В Сеть попали не только фамилии сотрудников, но и их фотографии, номера телефонов и адреса проживания, а также экстравагантные увлечения спецслужбистов.

Группировке RaHDIt приписывается массовая атака на Украинские госсайты 23 февраля. Тогда не работали сайты МИД, кабмина, Верховной рады, Службы безопасности, также с трудом открывались сайты МВД и Минобороны. Сайт президента Украины функционировал в нормальном режиме.

Футбол,Владимир Путин,Верховная Рада,СБУ,
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