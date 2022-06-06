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1 час назад

Бразильский футболист «Зенита» высказался об отстранении от еврокубков

Lenta.ruиещё 4

Бразильский футболист «Зенита» Клаудиньо рассказал о реакции на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российских клубов от еврокубков. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Бразильский футболист «Зенита» огорчен решением УЕФА
Фото: ЗенитЗенит

«Очень огорчен таким решением УЕФА: ни один клуб или игрок это решение не оправдывает, просто хотим играть в футбол и быть счастливыми. Наша мечта — выступать в Лиге чемпионов», — поделился игрок.

Он заявил, что российские клубы ни в чем не виноваты. Футболист подчеркнул, что команда упорно работает, чтобы выступать среди лучших команд Европы.

Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА. Национальная команда не смогла сыграть в квалификации чемпионата мира-2022 в Катаре и в Лиге наций, а российские клубы не будут представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Ранее Клаудиньо рассказал о сложностях игры на морозе в России.

«Ты не чувствуешь ног, толком не получается ни бить по мячу, как ты привык, ни бежать. В итоге немного теряешь ощущение, что контролируешь себя и игровой процесс», — пожаловался полузащитник.

Футбол,УЕФА,Зенит,
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