Гендиректор «Факела» Асхабадзе: Мы точно готовы к РПЛ

– Мы точно готовы к РПЛ. Также как и город, и вся область. Что касается самой команды, то ребята стремились в Премьер-Лигу и заслужили там сыграть – считаю, должны справиться. Не говорю о том, что мы собираемся кидать кому-то перчатку, – цитирует Асхабадзе Sport24.ru.