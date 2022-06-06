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1 час назад

Гендиректор «Факела» Асхабадзе: Мы точно готовы к РПЛ

Советский спортиещё 4

Воронежская команда вошла в число участников чемпионата России в сезоне-2022/23.

Гендиректор «Факела» Асхабадзе: Мы точно готовы к РПЛ
Фото: РИАРИА

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе поделился мнением по поводу готовности клуба к участию в чемпионате России.

Отметим, что команда из Воронежа вышла в РПЛ впервые за 21 год.

– Мы точно готовы к РПЛ. Также как и город, и вся область. Что касается самой команды, то ребята стремились в Премьер-Лигу и заслужили там сыграть – считаю, должны справиться. Не говорю о том, что мы собираемся кидать кому-то перчатку, – цитирует Асхабадзе Sport24.ru.

Напомним, что «Факел» по итогам завершившегося сезона ФНЛ занял вторую строчку в турнирной таблице первенства и завоевал прямую путевку в РПЛ.

Ранее стало известно, что при проведении процедуры лицензирования РФС определил ряд замечаний и обозначил сроки, в которые выявленные недочеты на домашней арене воронежского клуба должны быть устранены до 6 июля.

Также отмечалось, что решения комиссии по лицензированию РФС были приняты к исполнению руководством «Факела» и администрацией региона. В РФС считают ситуацию полностью контролируемой.

Футбол,Роман Асхабадзе,РФС,
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