Ливерпуль» отклонил первое предложение «Баварии» по Мане

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» ответил отказом на первое предложение «Баварии» о приобретении нападающего Садио Мане, сообщил журналист Times Пол Джойс в Twitter.

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По его сведениям, немецкий клуб выразил готовность заплатить за сенегальца 21 миллион фунтов стерлингов, при этом сумма трансфера может вырасти еще на четыре миллиона при определенных условиях, например, при победе «Баварии» в Лиге чемпионов.