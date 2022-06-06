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52 минуты назад

Ливерпуль» отклонил первое предложение «Баварии» по Мане — СМИ

Матч ТВ

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» ответил отказом на первое предложение «Баварии» о приобретении нападающего Садио Мане, сообщил журналист Times Пол Джойс в Twitter.

Ливерпуль» отклонил первое предложение «Баварии» по Мане
Фото: ReutersReuters

По его сведениям, немецкий клуб выразил готовность заплатить за сенегальца 21 миллион фунтов стерлингов, при этом сумма трансфера может вырасти еще на четыре миллиона при определенных условиях, например, при победе «Баварии» в Лиге чемпионов.

Мане провел за «Ливерпуль» шесть лет, в течение которых забил 120 голов в 269 матчах. Ранее 30-летний форвард не стал утвердительно отвечать о вероятности смены клубной прописки.

Футбол,Садио Мане,
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