Ливерпуль» отклонил первое предложение «Баварии» по Мане

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» ответил отказом на первое предложение «Баварии» о приобретении нападающего Садио Мане, сообщил журналист Times Пол Джойс в Twitter.
По его сведениям, немецкий клуб выразил готовность заплатить за сенегальца 21 миллион фунтов стерлингов, при этом сумма трансфера может вырасти еще на четыре миллиона при определенных условиях, например, при победе «Баварии» в Лиге чемпионов.
Мане провел за «Ливерпуль» шесть лет, в течение которых забил 120 голов в 269 матчах. Ранее 30-летний форвард не стал утвердительно отвечать о вероятности смены клубной прописки.