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2 часа назад

Карасев об иностранных судьях в России: «Всегда считаем, что в Европе все лучше, но это не совсем так. Ошибаемся мы все – и англичане, и испанцы»

Sports.ru

Сергей Карасев не видит необходимости в иностранных судьях в России.

Карасев высказался об иностранных судьях в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее «Спартак» попросил назначить иностранных судей на матч с «Зенитом» за Суперкубок России.

– Вероятно, вы видели слова о том, что Суперкубок должен судить иностранный арбитр.

– Да, я читал это в новостях. Но в нынешних условиях это намного сложнее, чем было до 24 февраля. Наверное, логично: если мы не ездим туда, то и топовые европейские судьи сюда тоже вряд ли поедут. Соответственно, какой это может быть иностранный судья? Не знаю.

У нас, на самом деле, очень много хороших, качественных судей. А мы к ним, увы, относимся… Ну, так… Не совсем уважительно. Всегда считаем, причем в любой сфере, что в Европе все лучше. И судят там лучше. Но это не совсем так. Тем более судейство – специфическая профессия.

Ошибаемся мы все – и англичане, и испанцы в своих чемпионатах и в еврокубках. Другое дело, что ошибки не должны быть такие очевидные, о которых все будут говорить. У нас считается: мы ошиблись, значит наши судьи плохие. Но об этом говорят везде – и в Испании про местных судей, и в Англии. Ну, не было бы судейства, о чем тогда говорить, да?

Это, конечно же, интересная тема. Тем более, что правила меняются, и люди, не только болельщики, не всегда понимают эти изменения и трактовки. Надо, наверное, больше объяснять, говорить об этом на открытых каналах, по телевидению. Нужно больше коммуникации и понимания между судьями и простыми болельщиками, – сказал арбитр.

Футбол,Сергей Карасев,Зенит,Спартак,
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