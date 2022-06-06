Федун объяснил свои слова про давление на Ваноли и Каттани

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун объяснил свои слова о давлении на главного тренера красно-белых Паоло Ваноли и спортивного директора клуба Луку Каттани на фоне их решения продолжить работу в России.
«Немного неправильно выразился насчет посольств и министерств. Имел в виду следующее: давление на Луку, Паоло и тренерский штаб оказывала международная обстановка в целом, однако как раз со стороны посольства Италии, насколько я знаю, была поддержка.
И тут можно только поблагодарить дипломатов за то, что были на связи с нашими итальянцами и поддерживали их в желании выполнять свою работу», — приводит слова Федуна «СЭ».
В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял десятую итоговую строчку в турнирной таблице. Чемпионом России стал петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвертый раз кряду выиграли золото РПЛ. Также в тройку сильнейших вошли «Сочи» и московское «Динамо».
Красно-белые завоевали Кубок России, обыграв в финале турнира «Динамо» со счетом 2:1.
Также спартаковцы заняли первое место в группе Лиги Европы, но так и не сыграли в плей-офф из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ранее Федун назвал «Спартак» лучшим клубом в России по организации.