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1 час назад

Федун объяснил свои слова про давление на Ваноли и Каттани со стороны посольства Италии

Газета.Ruиещё 3

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун объяснил свои слова о давлении на главного тренера красно-белых Паоло Ваноли и спортивного директора клуба Луку Каттани на фоне их решения продолжить работу в России.

Федун объяснил свои слова про давление на Ваноли и Каттани
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Немного неправильно выразился насчет посольств и министерств. Имел в виду следующее: давление на Луку, Паоло и тренерский штаб оказывала международная обстановка в целом, однако как раз со стороны посольства Италии, насколько я знаю, была поддержка.

И тут можно только поблагодарить дипломатов за то, что были на связи с нашими итальянцами и поддерживали их в желании выполнять свою работу», — приводит слова Федуна «СЭ».

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял десятую итоговую строчку в турнирной таблице. Чемпионом России стал петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвертый раз кряду выиграли золото РПЛ. Также в тройку сильнейших вошли «Сочи» и московское «Динамо».

Красно-белые завоевали Кубок России, обыграв в финале турнира «Динамо» со счетом 2:1.

Также спартаковцы заняли первое место в группе Лиги Европы, но так и не сыграли в плей-офф из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее Федун назвал «Спартак» лучшим клубом в России по организации.

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