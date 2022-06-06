Федун: РПЛ заточена на чемпионство одной команды

«Сезон был переходной. Хотя опять же, добавьте 14 очков к нашим, и не так уж плохо всё получается… С самого начало было понятно, что в этой ситуации чемпионами нам не стать, поскольку весь чемпионат зациклен на чемпионство одной команды. А вот Кубок – да, в Кубке можно было победить», — сказал Федун в видео на YouTube-канале красно-белых.