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1 час назад

Леонид Федун заявил, что РПЛ заточена на чемпионство одной команды

Чемпионат.com

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что вся Российская Премьер-Лига заточена на чемпионство одной команды, намекая на санкт-петербургский «Зенит», который выиграл золото сезона-2021/2022.

Федун: РПЛ заточена на чемпионство одной команды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сезон был переходной. Хотя опять же, добавьте 14 очков к нашим, и не так уж плохо всё получается… С самого начало было понятно, что в этой ситуации чемпионами нам не стать, поскольку весь чемпионат зациклен на чемпионство одной команды. А вот Кубок – да, в Кубке можно было победить», — сказал Федун в видео на YouTube-канале красно-белых.

Футбол,Леонид Федун,Зенит,Спартак,
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