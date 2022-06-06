«Кайрат» объявил об уходе Бердыева

Алматинский «Кайрат» и специалист Курбан Бердыев расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба на официальном сайте.
«Футбольный клуб „Кайрат“ от всей души благодарит Курбана Бекиевича и его ассистентов за проделанную работу, а также желает успехов в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении «Кайрата».
69-летний Бердыев возглавил алматинскую команду летом 2021 года. В 32 матчах под его руководством «Кайрат» одержал 14 побед, 8 раз сыграл вничью и 10 раз проиграл.
Ранее в тренерской карьере Бердыева были «Ростов» и казанский «Рубин».