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42 минуты назад

Суд взыскал с владельца "Спартака" Федуна 89 миллионов рублей в пользу Газизова

Газета.Ruиещё 9

Юрист "Спартака" Татьяна Завьялова рассказала, что суд взыскал с владельца "Спартака" Леонида Федуна 89 млн руб. в пользу бывшего генерального директора московского клуба. Ее слова передает "Спорт-Экспресс".

Суд взыскал с владельца "Спартака" Федуна 89 миллионов рублей в пользу Газизова
Фото: Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/fcsm_official (организация запрещена в России)Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/fcsm_official

"Суд установил, что это не трудовой спор. В процессе он отказался это признавать. В связи с отсутствием трудовых отношений суд взыскал с господина Федуна 89 млн руб. в пользу Газизова. Конечно, Леонид Арнольдович ничего платить не будет. Это незаконное решение. Федун будет подавать жалобу"", - сказала юрист.

После увольнения из московского клуба Газизов начал судиться со "Спартаком". Он хочет взыскать задолженности по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. Также, по его словам, владелец красно-белых Леонид Федун обещал ему 10 процентов акций клуба при трудоустройстве и написал расписку. Ранее Завьялова назвала попытку Газизова взыскать €1 млн "неудовлетворимым иском".

Футбол,Татьяна Завьялова,Леонид Федун,
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