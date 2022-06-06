Суд взыскал с владельца "Спартака" Федуна 89 миллионов рублей в пользу Газизова

Юрист "Спартака" Татьяна Завьялова рассказала, что суд взыскал с владельца "Спартака" Леонида Федуна 89 млн руб. в пользу бывшего генерального директора московского клуба. Ее слова передает "Спорт-Экспресс".
"Суд установил, что это не трудовой спор. В процессе он отказался это признавать. В связи с отсутствием трудовых отношений суд взыскал с господина Федуна 89 млн руб. в пользу Газизова. Конечно, Леонид Арнольдович ничего платить не будет. Это незаконное решение. Федун будет подавать жалобу"", - сказала юрист.
После увольнения из московского клуба Газизов начал судиться со "Спартаком". Он хочет взыскать задолженности по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. Также, по его словам, владелец красно-белых Леонид Федун обещал ему 10 процентов акций клуба при трудоустройстве и написал расписку. Ранее Завьялова назвала попытку Газизова взыскать €1 млн "неудовлетворимым иском".