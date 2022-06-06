Суд взыскал с владельца "Спартака" Федуна 89 миллионов рублей в пользу Газизова

"Суд установил, что это не трудовой спор. В процессе он отказался это признавать. В связи с отсутствием трудовых отношений суд взыскал с господина Федуна 89 млн руб. в пользу Газизова. Конечно, Леонид Арнольдович ничего платить не будет. Это незаконное решение. Федун будет подавать жалобу"", - сказала юрист.