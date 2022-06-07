Гус Хиддинк отреагировал на закрытие "Анжи"

«Я был невероятно горд моей Россией, когда находился во главе сборной. С особенной теплотой вспоминаю время в «Анжи». Безумно гостеприимные люди были вокруг меня в то время, а также все национальности были представлены в клубах», — сказал Хиддинк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.