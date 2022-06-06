В Италии определились с будущим Кокорина

Нападающий был приобретён у московского «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 млн евро, однако не сумел оправдать ожиданий во Флоренции. Как утверждает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира, в настоящий момент «Фиорентина» и Кокорин ведут переговоры о досрочном расторжении контрактного договора, рассчитанного до лета 2024 года.