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1 час назад

«Фиорентина» определилась с будущим Кокорина

Евро-футбол.Руиещё 1

Итальянская «Фиорентина» планирует прекратить сотрудничество с Александром Кокориным.

В Италии определились с будущим Кокорина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нападающий был приобретён у московского «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 млн евро, однако не сумел оправдать ожиданий во Флоренции. Как утверждает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира, в настоящий момент «Фиорентина» и Кокорин ведут переговоры о досрочном расторжении контрактного договора, рассчитанного до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Александр Кокорин появился на поле в семи матчах «фиалок» во всех турнирах, не записав в свой актив ни одного результативного действия.

Футбол,Александр Кокорин,Спартак,
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