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1 час назад

АПЛ лишила "Матч ТВ" права показа матчей чемпионата в сезоне-2022/23

Газета.Ruиещё 4

Английская премьер-лига (АПЛ) не будет показана в России в предстоящем сезоне. Об этом сообщает Daily Mail.

Английская премьер-лига лишила "Матч ТВ" права на показ матчей сезона 2022/23
Фото: Газета.руГазета.ру

По информации источника, представители лиги на этой неделе отменят сделку с холдингом «Матч», которому принадлежали права на трансляцию матчей с сезона-2022/23.

Из-за отказа от сделки АПЛ не досчитается £43 млн — именно на эту сумму между лигой и холдингом был заключен телеконтракт.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», сумевший в последнем туре одержать волевую победу над бирмингемской «Астон Виллой» — 3:2.

Второе место в чемпионате занял «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа, уступивший «горожанам» одно очко в турнирной таблице.

В Лигу чемпионов, помимо «Сити» и «Ливерпуля», квалифицировались также лондонские «Челси» и «Тоттенхэм».

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что владелец московского «Спартака» Леонид Федун не разбирается в футболе.

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