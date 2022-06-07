Английская премьер-лига лишила "Матч ТВ" права на показ матчей сезона 2022/23

Английская премьер-лига (АПЛ) не будет показана в России в предстоящем сезоне. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, представители лиги на этой неделе отменят сделку с холдингом «Матч», которому принадлежали права на трансляцию матчей с сезона-2022/23.
Из-за отказа от сделки АПЛ не досчитается £43 млн — именно на эту сумму между лигой и холдингом был заключен телеконтракт.
Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», сумевший в последнем туре одержать волевую победу над бирмингемской «Астон Виллой» — 3:2.
Второе место в чемпионате занял «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа, уступивший «горожанам» одно очко в турнирной таблице.
В Лигу чемпионов, помимо «Сити» и «Ливерпуля», квалифицировались также лондонские «Челси» и «Тоттенхэм».
Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что владелец московского «Спартака» Леонид Федун не разбирается в футболе.