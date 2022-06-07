Английская премьер-лига лишила "Матч ТВ" права на показ матчей сезона 2022/23

Английская премьер-лига (АПЛ) не будет показана в России в предстоящем сезоне. Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации источника, представители лиги на этой неделе отменят сделку с холдингом «Матч», которому принадлежали права на трансляцию матчей с сезона-2022/23.

Из-за отказа от сделки АПЛ не досчитается £43 млн — именно на эту сумму между лигой и холдингом был заключен телеконтракт.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», сумевший в последнем туре одержать волевую победу над бирмингемской «Астон Виллой» — 3:2.

Второе место в чемпионате занял «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа, уступивший «горожанам» одно очко в турнирной таблице.

В Лигу чемпионов, помимо «Сити» и «Ливерпуля», квалифицировались также лондонские «Челси» и «Тоттенхэм».