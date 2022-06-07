Левандовски назвал свой возможный уход из "Баварии" частью футбола

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски объяснил, почему принял решение покинуть мюнхенский клуб.
"Я ухожу, потому что хочу больше эмоций в своей жизни. Они не хотели слушать меня до конца. Что-то внутри меня вышло из строя. И это невозможно пережить. Даже если ты хочешь быть профессионалом, ты не сможешь это компенсировать", — цитирует форварда 90 min.
Ранее сообщалось, что Левандовски объявил бойкот "Баварии". Польский форвард уже дважды общался по видеосвязи с главным тренером "Барселоны" Хави, который подробно объяснил ему свое видение игры и заверил, что будет использовать его в качестве чистой девятки. Напомним, что в прошедшем сезоне немецкой бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. В Лиге чемпионов мюнхенская "Бавария" вылетела в четвертьфинале от испанского "Вильярреала" (1:2 по сумме двух матчей).