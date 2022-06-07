Левандовски назвал свой возможный уход из "Баварии" частью футбола

"Я ухожу, потому что хочу больше эмоций в своей жизни. Они не хотели слушать меня до конца. Что-то внутри меня вышло из строя. И это невозможно пережить. Даже если ты хочешь быть профессионалом, ты не сможешь это компенсировать", — цитирует форварда 90 min.