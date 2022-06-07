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7 июня

Форвард Левандовски заявил, что уходит из "Баварии", потому что хочет больше эмоций

Газета.Ruиещё 2

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски объяснил, почему принял решение покинуть мюнхенский клуб.

Левандовски назвал свой возможный уход из "Баварии" частью футбола
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я ухожу, потому что хочу больше эмоций в своей жизни. Они не хотели слушать меня до конца. Что-то внутри меня вышло из строя. И это невозможно пережить. Даже если ты хочешь быть профессионалом, ты не сможешь это компенсировать", — цитирует форварда 90 min.

Ранее сообщалось, что Левандовски объявил бойкот "Баварии". Польский форвард уже дважды общался по видеосвязи с главным тренером "Барселоны" Хави, который подробно объяснил ему свое видение игры и заверил, что будет использовать его в качестве чистой девятки. Напомним, что в прошедшем сезоне немецкой бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. В Лиге чемпионов мюнхенская "Бавария" вылетела в четвертьфинале от испанского "Вильярреала" (1:2 по сумме двух матчей).

Футбол,Роберт Левандовски,
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