«ПСЖ» хочет подписать полузащитника сборной Хорватии

Руководители «ПСЖ» хотят в летнее трансферное окно заполучить в свои ряды хорватского полузащитника «Ренна» Ловро Майера.

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По информации Ger French Football News, новый спортивный директор парижского клуба Луис Кампос лично заинтересован в подписании 24-летнего хорватского футболиста, на которого также претендует мадридский «Реал». Стоит отметить, что авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 20 миллионов евро.