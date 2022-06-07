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1 час назад

«ПСЖ» хочет подписать полузащитника сборной Хорватии

Евро-футбол.Ру

Руководители «ПСЖ» хотят в летнее трансферное окно заполучить в свои ряды хорватского полузащитника «Ренна» Ловро Майера.

«ПСЖ» хочет подписать полузащитника сборной Хорватии
Фото: официальный твиттер Лиги Европы УЕФАофициальный твиттер Лиги Европы УЕФА

По информации Ger French Football News, новый спортивный директор парижского клуба Луис Кампос лично заинтересован в подписании 24-летнего хорватского футболиста, на которого также претендует мадридский «Реал». Стоит отметить, что авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ловро Майер в составе «Ренна» провёл во французской лиге 29 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал восемь голевых передач.

Футбол,Ловро Майер,Реал,
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