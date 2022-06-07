Сможет ли Германия реабилитироваться

7 июня в Мюнхене в матче Лиги Наций встретятся Германия и Англия. Обе команды неудачно стартовали, кто сможет реабилитироваться перед своими болельщиками? Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

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Германия - Англия: прогноз и ставки на Лигу наций 7 июня, коэффициенты букмекеров

7 июня в Лиге наций сразятся Германия и Англия.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами немцев. Поставить на Германию можно с коэффициентом 2.20, это примерно 44% вероятности. Шансы Англии аналитики оценили коэффициентом 3.40 (27%), а на ничью можно сделать ставку за 3.35 (29%).

Эксперты считают, что матч не будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 2.03, а на тотал меньше 2.5 – за 1.80.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.75. С коэффициентом 2.10 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.50.

Германия - Англия: какие делать ставки на Лигу наций 7 июня

Сборная Германии в первом туре Лиги наций выступили не очень. Команда Ханса-Дитера Флика на удивление слабо отыграла против экспериментального состава сборной Италии, все закончилось ничьей 1:1. К сожалению для себя, немцы имели преимущество, но так и не смогли дожать соперника, и потеряли два очка. Обидная потеря очков, тем более на фоне выступления Германии в отборе на ЧМ-2022. За 10 туров Бундестим записала на свой счет 27 очков. Это вторая ничья со счетом 1:1 подряд - первая была в контрольном матче с Нидерландами.

Но, исходя из того, что по ходу матча сборная Германии проигрывала, ничья на поле, возможно, главного конкурента в борьбе за выход в плей-офф выглядит неплохим результатом. Тем более, что она позволила команде Ханса-Дитера Флика продлить свою беспроигрышную серию во всех турнирах до десяти игр.

Англия же стала одной из самых громких сенсаций стартового тура Лиги наций со знаком минус.Вопреки ожиданиям, англичане на выезде уступили Венгрии (0:1). Судьбу встречи решил пенальти, который привез Рис Джеймс, нарушивший правила против Жолта Надя. Теперь потеря очков нежелательна, иначе вместо мыслей о победе в турнире придется задуматься о сохранении места в элите.

В последних 6 личных встречах трижды побеждали немцы, две победы у англичан и один матч завершился вничью. Да и поражение от Венгрии не дает команде Гарета Саутгейта возможности для маневра. БК Фонбет дает коэффициент 1.70 на то, что сборная Англии не проиграет.

Сборная Германии играет дома, команда Флика наверняка заберет территорию и постарается сыграть первым номером. Ну а оборона - не самое сильное место англичан. Поставить на то, что счет откроют немцы, в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.70.