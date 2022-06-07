«Зенит», ЦСКА, Динамо, Ювентус: трансферы и слухи дня

Что в России

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«Бетис» может купить Барриоса у «Зенита»

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Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в Ла Лиге. Об этом сообщает El Desmarque. Предметный интерес проявляет «Бетис», который могут покинуть ключевые игроки. Барриос интересен «Бетису» в качестве замены Гидо Родригеса.

Барриос оценивается в 20 млн евро, но цена может быть снижена из-за условий, в которых оказался петербургский клуб (санкции УЕФА). Действующий контракт колумбийца с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.

«Зенит» достиг договоренности о подписании контракта с Бакаевым

Бывший полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев согласовал окончательные детали контракта с «Зенитом». Об этом сообщает «РБ Спорт». Соглашение между сторонами будет рассчитано сроком на 3 года с возможностью продления еще на один год (3+1).

Бакаев покинул «Спартак» после матча с «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России. Красно-белые не стали продлевать контракт с полузащитником.

Федотов станет главным тренером ЦСКА

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов возглавит ЦСКА. Официально об этом может быть объявлено уже 7 июня, сообщил в своем телеграм-канале инсайдер Иван Карпов. «Сочи» под руководством Федотова завоевал серебряные медали российской Премьер-лиги в сезоне-2021/22.

РИА Новости

Ранее сообщалось, что Федотов является основным кандидатом на должность главного тренера «Динамо».

«Динамо» нашло нового главного тренера в Сербии

Руководство московского «Динамо» и сербский тренер Славиша Йоканович находятся на финальной стадии согласования контракта. Об этом сообщает «РБ Спорт». По данным источника, стороны обсуждают договор сроком на два года.

Йоканович известен по работе в Сербии, Таиланде, Болгарии, Израиле, Катаре, Испании и Англии. В Англии Йоканович работал в «Уотфорде», «Фулхэме» и «Шеффилд Юнайтед».

Что в Европе

«Ювентус» объявит о трансфере Погба в ближайшие дни

Итальянский «Ювентус» собирается объявить о трансфере полузащитника Поля Погба. Как сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере, туринский клуб готовит для французского игрока игровую футболку с номером 10. По информации источника, зарплата Погба в «Ювентусе» составит 8 млн евро в год +2 млн в качестве бонусов.

Ранее «Ювентус» получил устные гарантии перехода 29-летнего французского футболиста. Напомним, 1 июня «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба на правах свободного агента. Ранее Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.

«Аталанта» ведет переговоры с «Болоньей» о переходе Миранчука

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Мирачнук может продолжить карьеру в «Болонье». Об этом сообщает Il Giorno. В руководстве «Аталанты» недовольны российским футболистом и пытаются найти ему команду. Отмечается, что клуб намерен отдать игрока в аренду с правом выкупа. В настоящий момент ведутся переговоры с «Болоньей», которая проявляет интерес к россиянину.

Getty Images

За 2 сезона в Серии А Миранчук провел в составе «Аталанты» 44 матча, отметившись 6 голами и 7 результативными передачами.

Мертенс близок к уходу из «Наполи»

По данным La Gazzetta dello Sport, нападающий Дрис Мертенс с большой долей вероятности покинет «Наполи» в конце июня — 35-летний бельгиец и клуб не достигли договоренности о продлении контракта.