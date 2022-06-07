После матча Австрия — Дания в центре поля образовалась яма внушительных размеров

После матча второго тура Лиги наций между сборными Австрии и Дании (1:2) в центре поля стадиона имени Эрнста Хаппеля образовалась внушительная яма.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Ранее начало матча сборной Австрии со сборной Дании было задержано более чем на час. Это случилось в связи с перебоями электроэнергии в районах Вены, расположенных рядом со стадионом, на котором проходил матч.

Игроки сборной Дании были очень заинтригованы появлением ямы прямо в центре поля. Датский футболист Андерс Сков Ольсен опытным путём проверил глубину образовавшейся воронки.

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Предполагается, что яма образовалась из-за того, что была повреждена одна из главных дренажных линий. После этого вся вода с поля стекала в одну область, скапливаясь и размывая дренажный гравий. Также поле могло базироваться на стальном каркасе, поэтому основание вполне могло прогнуться.