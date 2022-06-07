Директор "Ростова" утверждает, что РПЛ нарушила обещание о моратории на вылет

Мы точно понимаем, что это не его вина, а его беда. Проблема, к сожалению, чуть глубже. Он честно сказал. Потом он просто понял, что в этой ситуации остается крайним. И взял всю вину на себя перед нами», – заявил спортивный директор «Ростова».