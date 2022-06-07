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33 минуты назад

Почеттино об отказе Мбаппе «Реалу»: «Парень поступил правильно. Слишком многое воспринималось как должное»

Sports.ru

Маурисио Почеттино высказался об отказе Килиана Мбаппе мадридскому «Реалу».

Почеттино об отказе Мбаппе: "Парень поступил правильно"
Фото: Sports.ruSports.ru

Недавно форвард подписал новый контракт с «ПСЖ» сроком до лета 2025 года. Этим летом он мог покинуть французский клуб бесплатно.

«Парень поступил правильно. Слишком многое воспринималось как должное, но он всегда говорил, что еще не решил. Он сделал выбор на последней неделе [сезона], и он решил остаться.

Ненавижу, когда люди прикидываются жертвами. Реальность такова, что игрок год вел переговоры. У него не было спокойствия, но он концентрировался на том, что должен был делать», – сказал тренер «ПСЖ».

Футбол,Реал,
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