Вышедшее в РПЛ «Торпедо» объявило о первом летнем трансфере

«Торпедо» объявило о первом летнем трансфере. Московский клуб подписал соглашение с нападающим Давидом Караевым. Контракт сторон рассчитан на два года — до конца сезона-2023/2024, информирует официальный сайт клуба.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

«Добро пожаловать в «Торпедо», Давид!» — написала клубная пресс-служба.

Первый профессиональный контракт Давид заключил с хабаровской «СКА-Энергией» в 2013 году. После этого он отправился в Симферополь в клуб «ТСК-Таврия». С 2015 по 2018 год выступал в таких клубах, как «Нефтехимик», «Торпедо» (Армавир), владикавкавзский «Спартак», СКА, «Химки», «Олимп». В 2018 году перешёл в «КАМАЗ».