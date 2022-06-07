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1 час назад

Комментатор Губерниев заявил о готовности возглавить "Спартак"

Газета.Ruиещё 1

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал возможное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Спартака». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Губерниев заявил о готовности возглавить московский футбольный клуб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда нет иностранных тренеров фактически или их участие в наших спортивных мероприятиях сведено к минимуму, то могут быть любые комбинации. Поэтому я ничему не удивлюсь. И Карпин может возглавить «Спартак», и Юран, и даже я могу возглавить красно-белых. Но это вряд ли», — сказал Губерниев.

6 июня казахстанский «Кайрат» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с Бердыевым. Вместе с 69-летним специалистом клуб покинули его ассистенты Дмитрий Кириченко, Иван Данильянц, Эдуард Кундухов и Андрей Мацюра.

Сейчас пост наставника «Спартака» занимает итальянский специалист Паоло Ваноли.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял десятое место. Чемпионом России стал петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвертый раз кряду выиграли золото РПЛ. Также в тройку сильнейших вошли «Сочи» и московское «Динамо».

Красно-белые завоевали Кубок России, обыграв в финале турнира «Динамо» со счетом 2:1. Этот Кубок стал для «Спартака» четвертым в истории (1994, 1998, 2003, 2022) и первым за 19 лет.

Ранее известный поэт Александр Шаганов заявил, что не считает Паоло Ваноли тренером, который нужен «Спартаку».

Футбол,Андрей Мацюра,Паоло Ваноли,Александр Шаганов,Курбан Бердыев,Иван Данильянц,Дмитрий Губерниев,Дмитрий Кириченко,Динамо,Зенит,Спартак,
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