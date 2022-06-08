Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+20° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
56 минут назад

Депутат Пайкин о Крыме на форме Украины: «Наш гимнаст Куляк был дисквалифицирован в аналогичной ситуации. Если их не накажут, ФИФА вновь покажет ангажированность»

Sports.ru

Депутат Госдумы Борис Пайкин высказался о форме сборной Украины.

Депутат возмущен, что наших спортсменов наказывают, а сборной Украине все прощают
Фото: Sports.ruSports.ru

Игроки украинской команды в квалификации ЧМ-2022 выступали в футболках, на которых Крым изображался как часть Украины. Крымский футбольный союз подал обращение в ФИФА.

«Считаю решение КФС обратиться в ФИФА с протестом против формы сборной Украины совершенно

Мы должны в правовом поле отстаивать интересы своих спортсменов, в аналогичной ситуации наш гимнаст Иван Куляк (вышел на награждение с буквой Z на форме – прим. Sports.ru) был дисквалифицирован на год.

Будут ли дисквалифицированы украинские футболисты за аналогичный поступок? Если нет, то международные спортивные организации вновь покажут свою ангажированность.

Мы не жаждем, как говорится, крови, наши спортивные федерации не опускаются до сведения счетов в релизах и комментариях. Но правовую оценку любого действия следует требовать, только так мы можем защитить достоинство наших спортсменов», – сказал Пайкин.

Футбол,Иван Куляк,Борис Пайкин,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители