Депутат возмущен, что наших спортсменов наказывают, а сборной Украине все прощают

Депутат Госдумы Борис Пайкин высказался о форме сборной Украины.

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Игроки украинской команды в квалификации ЧМ-2022 выступали в футболках, на которых Крым изображался как часть Украины. Крымский футбольный союз подал обращение в ФИФА.

«Считаю решение КФС обратиться в ФИФА с протестом против формы сборной Украины совершенно

Мы должны в правовом поле отстаивать интересы своих спортсменов, в аналогичной ситуации наш гимнаст Иван Куляк (вышел на награждение с буквой Z на форме – прим. Sports.ru) был дисквалифицирован на год.

Будут ли дисквалифицированы украинские футболисты за аналогичный поступок? Если нет, то международные спортивные организации вновь покажут свою ангажированность.