Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+20° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
1 час назад

Роман Ротенберг о будущем брата Бориса в футболе: «Он хочет играть. Надеюсь, выберет себе тот клуб, где сможет»

Sports.ruиещё 2

Роман Ротенберг надеется, что его брат Борис продолжит карьеру футболиста.

Роман Ротенберг рассказал о будущем брата в футболе
Фото: Sports.ruSports.ru

С 2016 по 2022 годы защитник выступал за «Локомотив». Недавно Борис Ротенберг покинул московский клуб.

«Борис восстановился, у него все в порядке со здоровьем, это в спорте главное. Была очень серьезная травма, это тяжело для спортсмена. Дай бог, у него будет все дальше нормально.

Знаю, что он прошел достаточно серьезную программу реабилитации, он хочет играть, и я надеюсь, что все получится, что он выберет себе тот клуб, где он сможет играть», – сказал главный тренер СКА.

Ротенберг простился с «Локо»: «Благодарю всех, кто помогал мне достигать целей. Огромная благодарность фанатам за поддержку – мы бы не выиграли 5 кубков без вас»

Футбол,Роман Ротенберг,Борис Ротенберг,СКА,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители