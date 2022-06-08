Бесчастных прокомментировал ситуацию со стадионом ФК "Факел"

Невыход "Факела" в Российскую премьер-лигу (РПЛ) из-за инфраструктурных вопросов будет несправедливостью. Такое мнение журналистам высказал бывший главный тренер "Факела", а ныне тренер нападающих московского клуба "Родина" Владимир Бесчастных.
"Станет ли катастрофой невыход "Факела" в Российскую премьер-лигу по инфраструктурным вопросам? Это будет несправедливо, но все-таки вопросы к руководству "Факела" - вы когда выходили, наверняка должны были быть какие-то варианты, - сказал Бесчастных. - Стадион? Тяжелое поле, там страдают сами футболисты "Факела". Летом, может, будет нормальный газон, но играть там тяжело".
"Насколько я знаю, руководство хочет сделать новый стадион, я думаю, он будет очень кстати, потому что там футбольный регион, люди болеют футболом и сходят по нему с ума, поэтому, если построить свой стадион, он будет всегда забит полностью", - добавил Бесчастных.
По итогам завершившегося сезона "Факел" занял второе место в турнирной таблице первого дивизиона первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) и получил право выступить в РПЛ. 3 июня пресс-служба РФС опубликовала список клубов, получивших лицензии для выступления в премьер-лиге и первенстве первого дивизиона, "Факел" получил лицензию РФС-1. 5 июня в службе коммуникаций Российского футбольного союза ТАСС сообщили о наличии ряда замечаний к "Факелу". В организации отметили, что ситуация с устранением недочетов на стадионе воронежского клуба является полностью контролируемой.