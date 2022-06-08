Бесчастных прокомментировал ситуацию со стадионом ФК "Факел"

"Станет ли катастрофой невыход "Факела" в Российскую премьер-лигу по инфраструктурным вопросам? Это будет несправедливо, но все-таки вопросы к руководству "Факела" - вы когда выходили, наверняка должны были быть какие-то варианты, - сказал Бесчастных. - Стадион? Тяжелое поле, там страдают сами футболисты "Факела". Летом, может, будет нормальный газон, но играть там тяжело".