Бесчастных прокомментировал уход футболиста Жиго

Уход французского защитника Самуэля Жиго из московского футбольного клуба "Спартак" является потерей для красно-белых. Такое мнение журналистам высказал бывший нападающий "Спартака" Владимир Бесчастных.
Жиго и полузащитник Зелимхан Бакаев покинули "Спартак" после окончания сезона.
"Как скажется уход Бакаева и Жиго? Если основной игрок уходит из команды, это уже по-любому потеря, - сказал Бесчастных. - По поводу Бакаева - к нему нужен какой-то подход. Решил уйти, значит, решил уйти. "Зенит" (по данным СМИ, футболист может перейти в петербургский клуб - прим. ТАСС)? Я спокойно к этому отношусь".
Жиго 28 лет, он провел в составе "Спартака" 110 матчей, забив 10 голов и отдав пять результативных передач. Начиная со следующего сезона защитник будет выступать за французский "Марсель".
Ранее он играл за французский "Арль-Авиньон", бельгийские "Кортрейк" и "Гент". Бакаеву 25 лет, он является воспитанником "Спартака", за основную команду красно-белых полузащитник провел 105 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал 29 голевых передач.