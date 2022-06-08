Бесчастных прокомментировал уход футболиста Жиго

"Как скажется уход Бакаева и Жиго? Если основной игрок уходит из команды, это уже по-любому потеря, - сказал Бесчастных. - По поводу Бакаева - к нему нужен какой-то подход. Решил уйти, значит, решил уйти. "Зенит" (по данным СМИ, футболист может перейти в петербургский клуб - прим. ТАСС)? Я спокойно к этому отношусь".