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50 минут назад

Бесчастных считает потерей для "Спартака" уход футболиста Жиго

ТАССиещё 1

Уход французского защитника Самуэля Жиго из московского футбольного клуба "Спартак" является потерей для красно-белых. Такое мнение журналистам высказал бывший нападающий "Спартака" Владимир Бесчастных.

Бесчастных прокомментировал уход футболиста Жиго
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жиго и полузащитник Зелимхан Бакаев покинули "Спартак" после окончания сезона.

"Как скажется уход Бакаева и Жиго? Если основной игрок уходит из команды, это уже по-любому потеря, - сказал Бесчастных. - По поводу Бакаева - к нему нужен какой-то подход. Решил уйти, значит, решил уйти. "Зенит" (по данным СМИ, футболист может перейти в петербургский клуб - прим. ТАСС)? Я спокойно к этому отношусь".

Жиго 28 лет, он провел в составе "Спартака" 110 матчей, забив 10 голов и отдав пять результативных передач. Начиная со следующего сезона защитник будет выступать за французский "Марсель".

Ранее он играл за французский "Арль-Авиньон", бельгийские "Кортрейк" и "Гент". Бакаеву 25 лет, он является воспитанником "Спартака", за основную команду красно-белых полузащитник провел 105 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал 29 голевых передач.

Футбол,Самуэль Жиго,Зелимхан Бакаев,Владимир Бесчастных,Зенит,Спартак,
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