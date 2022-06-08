"Манчестер сити" не может представить нового футболиста из-за проблем с номерами на футболках

Эрлинга Холанда еще не представили в качестве игрока «Ман Сити» из-за игрового номера.

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10 мая клуб объявил о достижении договоренности с дортмундской «Боруссией» о том, что 1 июля форвард перейдет в «Ман Сити». Две недели спустя норвежец прилетел в Манчестер на частном самолете, поужинал с руководителями клуба и начал поиск нового дома. Также он провел утро в академии «Ман Сити».

Прошел почти месяц с момента заявления «Ман Сити» о трансфере Холанда, но клуб так и не представил официальную фотосессию новичка.

Две недели назад 21-летний футболист ходил по базе клуба в футболке «Ман Сити» и готовился к фотосессии. Таким образом, снимки Холанда в форме «Ман Сити» уже готовы, но еще не выпущены. «Как только он станет игроком «Ман Сити», контент будет выпущен», – рассказал источник, хотя никаких юридических препятствий для презентации нет.

Более важную роль здесь играет желание «Ман Сити» извлечь максимум коммерческой выгоды из подписания игрока такого масштаба. Мероприятие, на котором Холанда представят фанатам, запланировано – аналогичным образом «Ман Сити» презентовал Джека Грилиша, Рияда Мареза, Родри и Жоау Канселу. Оно состоится после кампании в соцсетях, которая может начаться на следующей неделе.

Клуб по-прежнему не сообщил об игровом номере норвежца, и это один из ключевых моментов, препятствующих презентации Холанда, пишет The Athletic.

Два сезона в «Боруссии» форвард провел под 9-м номером. Не секрет, что и в «Ман Сити» он хочет играть под ним же. С марта Эрлинг играет под 9-м номером в сборной Норвегии – это было сделано по настоянию его окружения, которое хочет усилить бренд форварда. Однако в «Ман Сити» этот номер принадлежит Габриэлу Жезусу, который может покинуть клуб летом.