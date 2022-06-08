«Ливерпуль» предложит рекордную сумму за форварда «Бенфики»

«Ливерпуль» готов заплатить рекордную сумму за форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

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По данным Record, английский клуб предложил за 22-летнего футболиста 100 млн евро.

Если «Бенфика» даст согласие, то уругваец станет самым крупным приобретением в истории «Ливерпуля». Как отмечается, тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа очень впечатлила игра Дарвина.

Нуньес уже сообщил «Бенфике», что хочет присоединиться к «Ливерпулю».

На данный момент рекордным трансфером «Ливерпуля» является защитник Вирджил ван Дейк. Его купили у «Саутгемптона» за 75 млн фунтов.

В минувшем сезоне Нуньес забил 34 гола и отдал 4 передачи в 41 матче за «Бенфику» во всех турнирах. В частности, он дважды отличился в матчах против «Ливерпуля» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.