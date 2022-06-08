«Челси» готов расстаться с нападающим

Ромелу Лукаку может перейти в «Интер» из «Челси».

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По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, лондонский клуб готов отдать 29-летнего форварда в аренду. Однако «Челси» и «Интеру» еще предстоит согласовать стоимость аренды.

В следующем сезоне амортизация трансфера Лукаку в «Челси» составит 25 млн евро. Вероятно, сумму, близкую к этой, и захочет получить лондонский клуб.

Сообщалось, что бельгиец готов отказаться от трети зарплаты ради возвращения в «Интер». Год назад он был куплен «Челси» у «Интера» за 115 млн евро.