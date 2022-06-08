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1 час назад

Трансфер Тчуамени может обойтись «Реалу» в 116 млн евро при активации всех бонусов. «Мадрид» взял на себя налог

Sports.ru

Трансфер Орельена Тчуамени из «Монако» может обойтись «Реалу» в 116 млн евро.

Трансфер из "Монако" может обойтись "Реалу" в 116 млн евро
Фото: Sports.ruSports.ru

По данным RMC Sport, столько мадридский клуб заплатит за опорника, если все бонусы, прописанные в соглашении, будут активированы.

Максимальная сумма бонусов, которые может получить «Монако», составляет 20 млн евро. 10 млн из них активировать довольно просто, еще 10 млн – гораздо сложнее. Кроме того, «Реал» возьмет на себя налог в 19%.

Ранее стало известно, что «Реал» и «Монако» устно договорились о трансфере Тчуамени. Опорник уже прошел медосмотр для мадридского клуба, находясь в расположении сборной Франции.

Как сообщалось, «ПСЖ» был готов заплатить за хавбека больше, чем «Реал», но игрок настоял на переходе в мадридский клуб.

В минувшем сезоне 22-летний футболист провел 50 матчей за «Монако» и забил 5 голов. Его статистику можно изучить здесь.

Футбол,Реал,
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