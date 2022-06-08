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1 час назад

В Крымском футбольном союзе подтвердили, что могут создать чемпионат с ДНР и ЛНР

Sports.ru

Крымский футбольный союз подтвердил, что может провести чемпионат с командами из ДНР и ЛНР.

Крымский футбольный союз может создать чемпионат с ДНР и ЛНР
Фото: Sports.ruSports.ru

Об этом сообщил глава КФС Сергей Бородкин.

«Более детально мы такие вещи еще не обсуждали. На данный момент мы ждем окончания нашего чемпионата. Только после его окончания мы будем встречаться и обсуждать данные вещи.

Все только на уровне разговоров. Пока что. Либо в конце этой, либо на следующей неделе мы будем общаться по продолжению нашей деятельности.

Разговоров много, среди них и объединенный чемпионат. Предложения есть и много. Но, повторюсь, что только в прессе. Официально еще ничего неизвестно», – сказал Бородкин.

Ранее появилась информация о том, что Крым, ДНР, ЛНР, Херсон, Мелитополь и Абхазия могут создать объединенный чемпионат.

Футбол,
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