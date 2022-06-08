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1 час назад

«Ливерпуль» отказался продать Мане «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов за три подряд «Золотых мяча» и три победы в ЛЧ. За Садьо хотят около 50 млн евро

Sports.ru

«Ливерпуль» отклонил еще одно предложение «Баварии» по Садьо Мане.

«Ливерпуль» отказал «Баварии»
Фото: Sports.ruSports.ru

По данным The Times, по последнему предложению «Ливерпуль» получил бы за вингера лишь 30 млн фунтов (около 35 млн евро) с учетом бонусов за победу в Лиге чемпионов и получение игроком «Золотого мяча».

Спортивный директор «Ливерпуля» Джулиан Уорд хочет получить 42,5 млн фунтов (почти 50 млн евро) за Мане. Менеджер сообщил руководству «Баварии», что смысла в личной встрече и конкретных переговора нет, если мюнхенский клуб не готов представить серьезное предложение.

В конце прошлой недели «Бавария» предложила за вингера 25 млн фунтов (почти 30 млн евро), но получила отказ. Во втором предложении немецкий клуб повысил фиксированный платеж на 2,5 млн фунтов, в результате чего он достиг 23,5 млн фунтов (около 27,5 млн евро), а также увеличил бонусы на 2,5 млн фунтов – они составили 6,5 млн фунтов (7,6 млн евро).

Эти условия были быстро отклонены «Ливерпулем», а размер бонусов в клубе назвали «смехотворным». Мане должен выиграть Лигу чемпионов с «Баварией» во всех трех сезонах и получить «Золотой мяч» три года подряд. Только в этом случае, по предложению мюнхенцев, «Ливерпуль» получил бы обозначенные 6,5 млн фунтов бонусов.

Позиция «Баварии» ослаблена и тем фактом, что в «Ливерпуле» знают, что мюнхенцы требуют 50 млн евро за Роберта Левандовского у «Барселоны».

Футбол,Роберт Левандовский,
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