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1 час назад

«Все финалы нужно проводить в «Лужниках». Как это делают в Англии – на «Уэмбли». Член исполкома РФС Ибрагимов о Суперкубке

Sports.ru

Член исполкома РФС считает, что матч за Суперкубок России нужно провести в «Лужниках».

Член исполкома РФС: «Все финалы нужно проводить в «Лужниках»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Еще три года назад мы на одном из собраний исполкома договорились, что все финальные матчи нужно проводить только на одном стадионе – «Лужники». Но, как я понимаю, в этот раз он недоступен.

Мое мнение: все финальные матчи нужно играть в «Лужниках», как это делают в Англии, например, когда проводят большие матчи на «Уэмбли». Если стадион занят, то перенесите матч на другую дату, в чем проблема? Ничего не произойдет. Это было бы справедливо.

Вы же представляете, что если «Спартак» проиграет «Зениту» на «Газпром Арене», то это сколько же потом будет разговоров и криков? Кому это нужно? Поэтому, думаю, оптимальным решением для всех было бы провести матч за Суперкубок в Москве, в «Лужниках», – сказал Лом-Али Ибрагимов.

В матче за Олимп Суперкубок России встретятся «Зенит» и «Спартак». Игра запланирована на 9 июля.

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