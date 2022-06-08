Член исполкома РФС: «Все финалы нужно проводить в «Лужниках»

Вы же представляете, что если «Спартак» проиграет «Зениту» на «Газпром Арене», то это сколько же потом будет разговоров и криков? Кому это нужно? Поэтому, думаю, оптимальным решением для всех было бы провести матч за Суперкубок в Москве, в «Лужниках», – сказал Лом-Али Ибрагимов.