Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+24° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
1 час назад

Цели «Челси» в атаке – Стерлинг и Нкунку, а не Дембеле. Боэли готов профинансировать трансфер де Лигта

Sports.ru

Стали известны планы «Челси» на летнее трансферное окно.

Названы планы "Челси" на атаку
Фото: Sports.ruSports.ru

Хотя контракт вингера Усмана Дембеле с «Барселоной» истекает, «Челси» не близок к подписанию этого игрока на правах свободного агента. У лондонцев другие цели для усиления атаки – это Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»).

Как пишет The Telegraph, приоритетной зоной для усиления остается оборона. «Челси» надеется купить у «Севильи» Жюля Кунде. Новый владелец «синих» Тодд Боэли готов профинансировать покупку Маттейса де Лигта у «Ювентуса», если тренер Томас Тухель решит, что 22-летний защитник – наилучший вариант для усиления. Также «Челси» интересен защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол.

Учитывая амбиции новых владельцев, не стоит отрицать, что «Челси» сделает предложение по полузащитнику «Вест Хэма» Деклану Райсу. Тухель – большой поклонник англичанина, которого «Вест Хэм» оценивает в 150 млн фунтов.

Тухель получит контроль над трансферами «Челси», как Пеп в «Ман Сити» и Клопп в «Ливерпуле». Новые владельцы считают тренера важнейшим активом клуба

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители