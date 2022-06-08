Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+27° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
1 час назад

Бразильский защитник Лукас Фассон стал игроком "Локомотива"

Газета.Ru

Бразильский защитник Лукас Фассон стал игроком московского «Локомотива», сообщает пресс-служба клуба.

Бразилец Лукас Фассон стал игроком "Локомотива"
Фото: ФК «Локомотив»ФК «Локомотив»

Футболист ранее выступал за «Атлетико Паранаэнсе». В составе своего бывшего клуба Фассон принял участие в 20 матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского защитника оценивается в € 1,5 млн. Также игрок выступал за клубы «Депортес Ла-Серена» и «Сан-Паулу».

Накануне стало известно, что на переговоры ездил лично спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн.

Ранее Томас Цорн раскрыл детали глобальных перемен в клубе в прошедшем сезоне, рассказал об оптимизации бюджета, сокращении расходов, переменах в тренерском составе и приходе новых игроков.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители