Бразилец Лукас Фассон стал игроком "Локомотива"

Бразильский защитник Лукас Фассон стал игроком московского «Локомотива», сообщает пресс-служба клуба.
Футболист ранее выступал за «Атлетико Паранаэнсе». В составе своего бывшего клуба Фассон принял участие в 20 матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского защитника оценивается в € 1,5 млн. Также игрок выступал за клубы «Депортес Ла-Серена» и «Сан-Паулу».
Накануне стало известно, что на переговоры ездил лично спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн.
Ранее Томас Цорн раскрыл детали глобальных перемен в клубе в прошедшем сезоне, рассказал об оптимизации бюджета, сокращении расходов, переменах в тренерском составе и приходе новых игроков.