Бразилец Лукас Фассон стал игроком "Локомотива"

Футболист ранее выступал за «Атлетико Паранаэнсе». В составе своего бывшего клуба Фассон принял участие в 20 матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского защитника оценивается в € 1,5 млн. Также игрок выступал за клубы «Депортес Ла-Серена» и «Сан-Паулу».