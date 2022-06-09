Дзюбой интересуются ещё два турецких клуба

Турецкий «Коньяспор» рассмотрит возможность приглашения бывшего нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, если футболист снизит свои запросы по заработной плате, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

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Бронзовый призёр чемпионата Турции готов предложить 33-летнему нападающему не более € 1,2 млн в год. Кроме того, возможность приглашения Дзюбы рассматривает «Галатасарай».

Ранее сообщалось, что Дзюба ведёт переговоры о контракте с «Фенербахче». Российский футболист хочет получить € 2 млн за годовой контракт с турецким клубом. Руководство «Фенербахче» рассчитывает снизить эту сумму.