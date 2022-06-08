Экс-президенту ФИФА Блаттеру стало плохо во время дачи показаний

В 2015 году в отношении Блаттера было открыто дело по подозрению в незаконном переводе 2 млн швейцарских франков Мишелю Платини, который тогда возглавлял УЕФА. Также экс-главу ФИФА обвиняли в продаже телеправ Карибскому футбольному союзу (CFU) на показ чемпионатов мира 2010 и 2014 годов значительно ниже рыночной стоимости. В 2015 году он был отправлен в отставку со своего поста и отстранен на восемь лет от любой деятельности, связанной с футболом. В 2016-м Блаттеру удалось сократить срок дисквалификации на два года.