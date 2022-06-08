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1 час назад

Экс-президенту ФИФА Блаттеру стало плохо во время дачи показаний по делу о мошенничестве

Газета.Ru

Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер во время дачи показаний в суде города Беллинцона пожаловался на плохое самочувствие. Об этом сообщает L.

Экс-президенту ФИФА Блаттеру стало плохо во время дачи показаний
Фото: ReutersReuters

Слушание проходило по делу о мошенничестве. 86-летний экс-президент ФИФА заявил о проблемах с сердцем.

В 2015 году в отношении Блаттера было открыто дело по подозрению в незаконном переводе 2 млн швейцарских франков Мишелю Платини, который тогда возглавлял УЕФА. Также экс-главу ФИФА обвиняли в продаже телеправ Карибскому футбольному союзу (CFU) на показ чемпионатов мира 2010 и 2014 годов значительно ниже рыночной стоимости. В 2015 году он был отправлен в отставку со своего поста и отстранен на восемь лет от любой деятельности, связанной с футболом. В 2016-м Блаттеру удалось сократить срок дисквалификации на два года.

24 марта 2021 года Блаттер дисквалифицирован на 6 лет 8 месяцев за различные нарушения кодекса этики ФИФА. Поскольку предыдущие запреты на участие в футбольной деятельности, наложенные на Блаттера, еще не были сняты, то новое отстранение вступило в силу 8 октября 2021 года. Кроме того, Блаттер оштрафован на 1 млн швейцарских франков

Ранее бывший глава Олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман был приговорен к 30 годам и 11 месяцам тюремного заключения за коррупцию.

Футбол,Мишель Платини,Йозеф Блаттер,УЕФА,
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