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1 час назад

Сантуш высказался о возможном преемнике Роналду

Soccer News

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что форвард "Милана" Рафаэл Леау не может быть преемником нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Сантуш высказался о возможном преемнике Роналду
Фото: TwitterTwitter

"Леау и Роналду играют на разных позициях. У Криштиану в принципе не может быть преемника. Никто в футболе не сможет заменить Роналду. Не стоит приписывать эту роль Рафаэлу. Леау должен быть самим собой. Сборная Португалии, безусловно, сможет рассчитывать на него в будущем", - приводит слова Сантуша SAPO Desporto.

В минувшем сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. На счету 22-летнего Леау 14 забитых мячей и 12 голевых передач в 42 поединках.

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