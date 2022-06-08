Сантуш высказался о возможном преемнике Роналду

"Леау и Роналду играют на разных позициях. У Криштиану в принципе не может быть преемника. Никто в футболе не сможет заменить Роналду. Не стоит приписывать эту роль Рафаэлу. Леау должен быть самим собой. Сборная Португалии, безусловно, сможет рассчитывать на него в будущем", - приводит слова Сантуша SAPO Desporto.