ФИФА проводит расследование в отношении Эквадора из-за защитника-колумбийца

Международная федерация футбола (ФИФА) в скором времени может принять решение отстранить сборную Эквадора от чемпионата мира - 2022 в Катаре из-за того, что в составе команды выступал футболист-колумбиец, сообщает Tyc Sports. Некоторое время назад сборная Чили потребовала отдать ей путевку Эквадора, поскольку защитник Байрон Кастильо, представляющий эквадорскую команду, на самом деле колумбиец. ФИФА проводит расследование по данному делу и в скором времени может обнародовать результат. В том случае, если факт нарушения правил будет подтвержден, во всех матчах квалификации на чемпионат мира (их было восемь) Эквадору будет присуждено техническое поражение. В таком случае, в Катар отправится Чили. Ранее сообщалось, что с заявлением по этому делу выступил Эдуардо Карлеззо, юрист, представляющий Чили в этом разбирательстве. Он заявил, что по итогам расследования было выявлено несколько нарушений в свидетельстве о рождении Кастильо. Он обвинил Эквадор и местную федерацию в подделке документа, поскольку там отсутствуют необходимые отпечатки пальцев, а дата рождения футболиста указана неверная.