"Рома" Моуринью может купить защитника сборной Турции

По сведениям источника, итальянский клуб готов заплатить за футболиста около 7,5 миллионов евро. Французы оценивают игрока в 9 миллионов. Скорее всего, клубы достигнут компромисса. Челик уже согласовал с "Ромой" условия личного контракта с зарплатой в два миллиона евро в год.