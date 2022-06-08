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1 час назад

«Челси» готов расстаться с тремя дорогостоящими игроками

Евро-футбол.Ру

Лондонский «Челси» может устроить распродажу в летнее трансферное окно.

«Челси» готов расстаться с тремя дорогостоящими игроками
Фото: ReutersReuters

Клуб лишился некоторых важных футболистов, включая ушедшего в мадридский «Реал» Антонио Рюдигера, поэтому планирует усилить состав этим летом. Чтобы провернуть желаемые сделки, «синим», возможно, придётся продать ещё нескольких дорогостоящих исполнителей. По данным журналиста The Guardian Джейкоба Стейнберга, «Челси» охотно рассмотрит предложения по Тимо Вернеру, Хакиму Зиешу и Кристиану Пулишичу.

Согласно оценке Transfermarkt, суммарная стоимость всех трёх игроков составляет более 110 млн евро.

Футбол,Тимо Вернер,Кристиан Пулишич,Хаким Зиеш,Реал,
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