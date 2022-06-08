«Челси» готов расстаться с тремя дорогостоящими игроками

Клуб лишился некоторых важных футболистов, включая ушедшего в мадридский «Реал» Антонио Рюдигера, поэтому планирует усилить состав этим летом. Чтобы провернуть желаемые сделки, «синим», возможно, придётся продать ещё нескольких дорогостоящих исполнителей. По данным журналиста The Guardian Джейкоба Стейнберга, «Челси» охотно рассмотрит предложения по Тимо Вернеру, Хакиму Зиешу и Кристиану Пулишичу.